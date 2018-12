Lingen. Feiertagsstimmung in der Emslandarena: Vor 3541 Zuschauern setzte sich die HSG Nordhorn-Lingen im kampfbetonten, leidenschaftlichen und spannenden Derby mit 34:30 (16:16) gegen den TV Emsdetten durch und verteidigte den dritten Tabellenplatz.

Es entwickelte sich von Beginn an ein packendes Duell, auf das ein Teil der Zuschauer sich unmittelbar vor dem Anpfiff mit Wunderkerzen eingestimmt hatte: Die Partie blieb bis zur Pause eng. Die meiste Zeit führte der Gastgeber, der nach 29 Sekunden durch Patrick Miedema den ersten Treffer erzielte.

Das Zwei-Städte-Team führte über weite Strecken, konnte sich allerdings nie auf mehr als zwei Tore absetzen. Der Gast aus dem Kreis Steinfurt lag bis zur Pause nur zweimal vorn: beim 3:2 (8.) und beim 12:13 (25.). Für die zweite Führung des TVE zeichnete der österreichische Nationalspieler Janko Bozovic mit seinem fünften Treffer, den er per Siebenmeter erzielte, verantwortlich.

Zur Pause hatten Jankovic und HSG-Rückraumspieler Georg Pöhle, der nach zwei Jahren beim Gast im Sommer zum Zwei-Städte-Team gewechselt war, je fünfmal getroffen. Das Duell der der gefährlichsten Feldtorschützen der Liga blieb so spannend wie die Partie. Zum Seitenwechsel hatte Pöhle, der zunächst zwei Fahrkarten warf und zwischenzeitlich einen Siebenmeter nicht nutzte, auf 102:103 verkürzt.

Mit zwei abgewehrten Siebenmetern hatte HSG-Torwart Björn Buhrmester seinen Anteil am 16:16. Allerdings verpasste er beim Stand von 16:15 einen Treffer auf das leere TVE-Tor. Das wäre die Führung zur Pause gewesen, die auch Pavel Mickal mit der letzten Aktion nicht gelang. Er brachte den Ball per Kempa-Trick nach Pöhle-Vorarbeit nicht an Torwart Mark Ferjan vorbei.

Vier Buhrmester-Paraden in Folge waren mit Grundlage für das 20:17 nach der Pause. Erstmals führte Nordhorn-Lingen mit drei Toren (35.). Es blieb spannend. Erst in den Schlussminuten zog die HSG davon und verabschiedete sich mit 19:3 Punkten in Folge in die Winterpause.

