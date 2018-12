Nordhorn. Erfolg für Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen: Vor 2404 Zuschauern im Euregium hat das Team von Trainer Heiner Bültmann am Samstagabend mit 27:23 (14:9) gegen den Wilhelmshavener HV gewonnen.

Erfolgreichster Werfer der Partie war Gästespieler Schwolow mit zwölf Treffern. Bei der HSG traf Pöhle (6) am häufigsten.

Bereits in wenigen Tagen steht das nächste Heimspiel an: Am 2. Weihnachtstag empfängt die HSG in der Lingener Emslandarena den TV Emsdetten.