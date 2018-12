Die HSG hat in den letzten zehn Wochen nur ein Spiel verloren. Foto: Scholz

Nordhorn. Vor der Heim-WM (10. bis 27. Januar 2019) der Handballer stehen in der 1. und 2. Bundesliga noch zwei Spieltage auf dem Programm. Die HSG Nordhoren-Lingen darf zweimal in eigener Halle antreten. Am 2. Weihnachtstag um 17 Uhr in Lingen gegen Emsdetten und am Samstag (19.30 Uhr) in Nordhorn gegen den Wilhelmshavener HV.