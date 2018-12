Meppen. Als Kind hat er Fußball und Schach gespielt - nur logisch also, dass Florian Allgeier später beim American Football gelandet ist. Für den 27-Jährigen ist die Sportart mit dem eiförmigen Lederball mehr als eine Berufung.

„Entweder man lebt Football oder man lässt es“, lautet seine Devise. Aber das ist fast noch untertrieben. Im Gespräch mit dem 27-Jährigen hat man eher das Gefühl, dass American Football sein Lebenselexier sei.

Seit dem Studium beim American Football

Der Headcoach und Offensive Tackle ist nebenbei auch Kassenwart der Meppen Titans. „Zudem bin ich Schiedsrichter. In der abgelaufenen Saison habe ich 24 Spiele als Unparteiischer geleitet. Da kommt man ordentlich rum“, so Allgeier, der unter anderem in Hannover, Emden, Oldenburg oder Aurich Spiele pfiff.

Dazu gekommen ist der Betriebsprüfer des Finanzamts Lingen während seiner Studienzeit. „Ich habe als Kind Fußball gespielt, wie so viele. Da ich aus Wittmund komme habe ich aber auch schon immer gerne bei den American-Football-Spielen in Wilhelmshaven zugeguckt“, erzählt er. „Während eines dualen Studiums bin ich dann bei den Schaumburg Rangers gelandet und habe dort eine komplette Saison gespielt. Am Ende haben wir die Meisterschaft in der Landesliga geholt.“

Anschließend wechselte er zu den Rheine Raptors. „Da ich nach dem Studium zum Finanzamt Lingen gegangen bin, war Rheine die nächste Option.“

Meisterschaft mit den Meppen Titans

Im August 2015 ging es für Allgeier dann nach Meppen. „Ich bin seit dem zweiten Training bei den Titans“, betont er. „Wenn ich jetzt aber sage, ich bin ein Gründungsmitglied, kriege ich von den anderen etwas zu hören.“

Den Posten als Coach hat er nach kurzer Zeit bei den Titans übernommen. „Ab Juni 2016 war ich Offense Coordinator. Seit 2017 bin ich Headcoach.“ In der abgelaufenen Saison feierten die Titans die Meisterschaft in der Landesliga Nord Gruppe C.

Vorteile aus dem Schach

Für Allgeier, der früher auch im Verein Schach gespielt hat, ist American Football „Schach mit Kühlschränken, um Sportkommentator Frank Buschmann zu zitieren.“ Einen Vorteil im Schach sieht er ebenfalls: „Man lernt, anders zu denken. Man versucht, zwei oder sogar drei Schritte vorauszudenken.“

Es fasziniere ihn, dass Football so sehr aus Theorie und Taktik bestehe. Sein Vorbild ist von daher Andy Reid, Headcoach der Kansas City Chiefs, der für seine spektakuläre Spielart mit einer kreativen Offense in der NFL berüchtigt ist.

Nur noch Trainer

„Als Spieler habe ich Joe Thomas von den Cleveland Browns favorisiert, der über zehn Jahre keinen Spielzug verpasst hat. Er stand in der Offensive Line (die Linie von Spielern im American Football, die direkt vor dem Quarterback und an vorderster Front der Offense steht, Anm. d. Red.), wie ich.“ Allerdings musste Thomas vor einem Jahr seine Karriere verletzungsbedingt beenden.

Wobei sich eine zweite Gemeinsamkeit mit dem NFL-Spieler auftut. Wie Allgeier berichtet, wird auch er in der kommenden Saison nur Headcoach und nicht mehr Spieler sein. Ob es ein so football-verrückter Typ wie Allgeier aber nur an der Seitenlinie aushält, darf bezweifelt werden.