Meppen. Der Anfang wurde 2018 gemacht, der nächste Schritt soll 2019 folgen: Der LG-Springcup geht im kommenden Jahr in seine zweite Auflage. Dann mit fünf Springen der gehobenen Klasse und doppelt so viel Preisgeld wie im Premierenjahr. Die Veranstalter hoffen auf noch mehr Teilnehmer.

Das Ziel des LG-Springcups ist klar: „Wir wollen den gehobenen Springsport in unserer Region lukrativer machen und damit auch die Teilnehmeranzahl der Großen Preise auf den Turnieren erhöhen“, erklärt Ludger Gerlemann. Der Geschäftsführer der LG Industriebauservice GmbH ist Hauptsponsor und Namensgeber der Springserie. Er hatte sie zusammen mit Christoph Hüsken vom RFV Lingen 2018 erstmalig ins Leben gerufen.



Positive Resonanz

„Die Resonanz in diesem Jahr war durchweg positiv“, bilanziert Gerlemann. Er ließ mit den veranstaltenden Vereinen aus Meppen, Lingen, Wietmarschen und Haselünne sowie den drei Siegern Karl-Heinz Markus, Jan Wormstall und Ralf Prekel die vergangene Serie Revue passieren.

Dabei wurde gleichzeitig der Grundstein für die zweite Auflage im kommenden Jahr gelegt. „Die Reiter sind froh, dass der Cup ins Leben gerufen wurde“, sagt Gerlemann. Er zählte insgesamt 116 Teilnehmer in der Premierensaison. „Das erste Jahr lief gut, aber da geht noch mehr“, ist er sich sicher. „Die zweite Auflage wird ihre Früchte tragen“, so Gerlemann.

Preisgeld von insgesamt 5000 Euro

Dafür machen die Organisatoren den Cup noch attraktiver. Durch die zwei neuen Sponsoren „Sandmann Transporte GmbH & Co.KG“ und der „Wesselmann Viehhandel GmbH“ wird das Preisgeld auf insgesamt 5000 Euro aufgestockt. Außerdem kommt mit der PSG Lähden ein fünfter Turnierveranstalter hinzu. „Wir hoffen, dass wir damit noch mehr Anreize geschaffen haben, an den Turnieren teilzunehmen“, sagt Mitbegründer Christoph Hüsken.

Wer an der Springserie 2019 teilnehmen will, kann bei allen fünf Turnieren an den Start gehen. „Werden alle fünf Wertungsprüfungen geritten, so werden nur die vier besten Prüfungen für die Punktewertung herangezogen“, schildert Hüsken das Prozedere.

Finale am 18. August 2019

Der LG-Cup startet am 1. Mai 2019 beim Reitturnier der PSG Lähden. Es folgen die S-Springen beim RuF Meppen (12. 5. 2019), RFV Lingen (16. 6. 2019) und RV Wietmarschen (20. 7. 2019).

Anzeige Anzeige

Das Finale findet am 18. August 2019 beim RuF Haselünne statt. Direkt im Anschluss an das letzte Springen werden die Preise verliehen: Der Sieger erhält aus dem Prämientopf 2500 Euro, der Zweite 1500 Euro und der Drittplatzierte 1000 Euro.