Haren. Den Fans der emsländischen Jugend-Handballmannschaften wurde am vergangenen Wochenende wieder einiges geboten. Neben Siegen für die B-Juniorinnen des TV Meppen und des TuS Haren sowie der C-Juniorinnnen der HSG Haselünne/Herzlake hatten die C-Junioren der SG Lingen/Lohne und des TuS Haren das Nachsehen.

Landesliga, weibliche B-Jugend: Nachdem das Spiel gegen Nordhorn abgesagt werden musste, ging es für den TV Meppen zur HSG Osnabrück. In einem engen Match setzten sich die Gäste aus Meppen mit 30:28 durch.

Aufgrund einer starken Anfangsphase gingen die Meppenerinnen mit 6:3 in Führung. Nach einer Auszeit fanden die Gastgeber, die auf zwei Kreisläuferinnen umgestellt hatten, jedoch besser ins Spiel und konnten sich auf 12:12 herankämpfen.

Der letzte Moment der ersten Hälfte aber gehörte dem TV: die an diesem Tag gut aufgelegte Anna Kasper erzielte den 14:13-Pausenstand.





In die zweite Halbzeit fanden zwar die Osnabrückerinnen besser hinein und konnten in Führung gehen, allerdings blieben die Gäste dran. So konnte Meppen über 17:18, 21:21 die 24:23-Führung zurückholen.

„Ab da war es eine Schlussphase, die nichts für schwache Nerven war. Die Gastgeberinnen setzen uns sehr unter Druck und blieben dicht dran“, so TVM-Trainer Jens Alves. Dann musste Meppen aber mit einer doppelten Unterzahl gegen die immer stärker drückenden Osnabrückerinnen spielen. Diesmal behielt die Alves Truppe nach dem Ballgewinn einen klaren Kopf und spielte ruhig nach vorne, sodass die Osnabrückerinnen kommen mussten. Torhüterin Tara Hake konnte sich immer wieder mit guten Aktionen auszeichnen.

Die Schlussminuten gehörten den Meppenerinnen. Nach einem gehaltenen Siebenmeter kurz vor Schluss, konnte Meppen die Zwei-Tore-Führung ins Ziel bringen und gewann mit 30:28 das letzte Spiel im Kalenderjahr 2018.

„Unser Fazit nach dem Spiel war, nachdem wir im Vorfeld einiges umgestellt haben, wurde der Mut diese Entscheidungen zu fällen belohnt. Die Spielfreude und auch die kämpferische Lust um jeden Ball und um jedes Tor kämpfen zu wollen, konnte man den Mädels ansehen. Das zeigte sich auch bei den Torschützen wieder, denn es sind gleich fünf Spielerinnen dabei die mehr als vier Tore geworfen haben“, so Alves. „Manchmal muss man einfach etwas wagen und riskieren.“

Deutlicher Sieg für den TuS Haren

Der TuS Haren feierte zum Jahresabschluss einen klaren 24:10-Erfolg gegen den FC Schüttorf.

Von Beginn an gaben die Harenerinnen Gas. Beim Stand von 6:1 nach zehn Minuten nahm Schüttorf die erste Auszeit. Doch die Gastgeber ließen sich nicht beirren und gingen mit einer 11:4-Führung in die Halbzeit.

In der zweiten Hälfte bot sich den Zuschauern das gleiche Bild. Die Harenerinnen, bei denen Theresa Janssen für sieben Tore verantwortlich war, feierten somit ihren fünften Sieg im achten Saisonspiel.

Oberliga, männliche C-Jugend: Was für ein Krimi in Fredenbeck: Die SG Lingen-Lohne musste sich im Duell mit dem VfL Fredenbeck am Ende knapp mit 30:32 geschlagen geben.

In einer engen Partie lagen die Gastgeber in der ersten Halbzeit zwischenzeitlich zwar mit 7:4 vorne, doch quasi mit der Halbzeitsirene sorgte Johannes Thiel für die 17:16-Führung der Gäste.

In der zweiten Hälfte ging es hin und her. Immer wieder wechselte die Führung, doch keines der Teams konnte sich absetzen.

Drei Minuten vor dem Ende führte die SG noch mit 29:28, doch die Fredenbecker sollten an diesem Nachmittag die besseren Nerven behalten und mit 32:30 vom Platz gehen.

Landesliga, männliche C-Jugend: Für den TuS Haren setzte es am Samstag eine bittere 28:30-Heimniederlage gegen den Tabellennachbarn TuS Bramsche.

Die Bramscher, die nach dem 2:1 ihre Führung bis zum Ende nicht mehr aus der Hand gaben, konnten somit den TuS Haren, bei denen Jonas Gerdelmann immerhin 13 Mal traf, von Platz acht verdrängen.

Landesliga, weibliche C-Jugend: Den ersten Sieg im dritten Spiel feierte die HSG Haselünne/Herzlake beim deutlichen 33:22 gegen Schlusslicht FC Schüttorf.

Bereits die Sechs-Tore-Führung zur Halbzeit sprach eine deutliche Sprache.

Auch in der zweiten Hälfte präsentierten sich die Spielerinnen der HSG in guter Form. Als besonders treffsicher erwiesen sich Frederike Backmann und Lia Krümpelmann mit jeweils zehn Toren.