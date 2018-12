Leschede. Riesen Jubel und große Enttäuschungen zum Jahresabschluss bei den Teams aus der Region in der Volleyball-Regionalliga und -Oberliga.

Regionalliga, Frauen: Am letzten Spieltag dieses Jahres ging es für den FC 47 Leschede zum TV Eiche Horn Bremen, gegen den zum Start der Saison noch ein knapper 3:2-Sieg eingefahren werden konnte. Obwohl sich die Mannschaft einiges erhofft hatte, musste sie am Ende mit einem 1:3 enttäuscht das Feld verlassen.

Eine schlechte Annahme und unwirksame Angriffsversuche von Seiten des FCL brachten den Gegner bereits im ersten Satz zu einem klaren 25:14-Erfolg.

Im zweiten Durchgang fand Leschede besser in die Partie und holte sich mit einem deutlichen 25:13 den Satz.

Anschließend gelang es dem FCL jedoch nicht diese Spannung zu halten. Die Gastgeber zeigten eine konstantere Leistung, während Leschede es nicht mehr schaffte, das eigene Spiel aufzubauen. Hinzu kamen viele Eigenfehler und fehlende Kommunikation auf dem Feld. Nach einem 15:25 folgte nach großer Aufholjagd ein 21:25

Am Ende des Jahres stehen die Volleyballerinnen vom FCL nun mit 14 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. 2019 soll es laut eigener Aussage wieder erfolgreicher weitergehen, wenn der SC Spelle-Venhaus am 12. Januar zum Heimspiel in Leschede gastiert.

SC Spelle-Venhaus "sehr glücklich"

Die Mannschaft von Trainer Sebastian Gartemann wird dann allerdings mit breiter Brust aufkreuzen. Nach dem 3:1-Sieg gegen VC Osnabrück geht es mit 21 Punkten als Tabellenzweiter in die Winterpause.

Anzeige Anzeige

Zwar wollten sich die Osnabrückerinnen, bei denen die erste Zuspielerin krankheitsbedingt fehlte, für das 1:3 aus dem Hinspiel revanchieren, doch Spelle-Venhaus war an diesem Tag kaum zu schlagen.





Mit dem 25:19 in Satz eins war Gartemann zufrieden. „Wir haben gut aufgeschlagen und hatten auch einen sehr stabilen Side-Out“, so Gartemann. „Ab Satz zwei haben wir dann leider im Aufschlag deutlich nachgelassen – das Verhältnis Aufschlagdruck zu Aufschlagfehler passte nicht mehr, sodass wir Osnabrück viele leichte Punkte schenkten.“ Somit gewann der SCSV den zweiten Durchgang zwar noch knapp mit 25:20, zog im dritten Satz dann aber mit 20:25 den Kürzeren.

„Im vierten Satz agierten wir dann etwas glücklicher, weshalb wir am Ende verdient mit 3:1 als Sieger aus der Halle gingen“, freut sich der Coach. „ Mit Platz zwei sind wir sehr glücklich und hoffen, dass schnell weitere Punkte hinzukommen, um den Abstand zur bedrohlichen Tabellenregion halten zu können, denn eines ist sicher: In dieser Liga kann nahezu jeder jeden schlagen.“

Erneute Niederlage für FC Leschede II

Oberliga, Frauen: Im Kampf um den Klassenerhalt musste der FC Leschede II einen weiteren Rückschlag einstecken. Nach dem 0:3 beim FC Schüttorf geht es für die Mannschaft von Trainerin Marita Löcken mit vier Punkten bei elf Spielen in die Winterpause.

Im Hinspiel befand sich die Reserve des FCL beim 2:3 noch auf Augenhöhe. Diesmal wurde die Mannschaft trotz großem Kampf den Schüttorfern nicht gefährlich. Mit 15:25, 17:25 und 18:25 war die Niederlage besiegelt.

Lohne mit zehn Siegen aus zehn Spielen

Für Spitzenreiter Union Lohne geht es so erfolgreich weiter wie bisher. Nach dem Doppelheimspieltag gegen den VfL Oythe II (3:0) und die TSG Westerstede (3:2) hat die Mannschaft vom Trainerduo Katharina Schöttmer/Harald Nüsse mit zehn Siegen in zehn Spiel und 29 Punkten, sieben Punkte Vorsprung vor den Tecklenburger Land Volleys auf Rang zwei.





Nach dem deutlichen Erfolg über Oythe (25:9, 25:20, 25:17) mussten die Lohnerinnen ausgerechnet in der letzten Partie vor der Pause ihren ersten Punkt beim 3:2 gegen Westerstede abgeben.

Doch nur aufgrund einer tollen Moral kämpfte sich die Truppe zurück. Nach den ersten beiden Sätzen (19:25 und 22:25) lagen die Gastgeberinnen bereits mit 0:2 im Hintertreffen. Danach begann eine wilde Aufholjagd. Nach einem 25:21 folgte ein nervenaufreibendes 26:24 zum Satzausgleich. Im letzten Durchgang nutzten die Lohnerinnen das Momentum für sich und holten sich mit einem 15:12 im Tiebreak den Sieg.

„Wir mussten uns heute gegen einen starken Gegner mächtig ins Zeug legen, haben uns aber toll ins Spiel gekämpft, auch wenn wir ungewohnt viele Fehler gemacht haben. Die Zuschauer haben sich über den spannenden Sieg mächtig gefreut, wir hätten aber gerne auf die Dramatik verzichtet“, so Nüsse.