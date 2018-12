Haren. So muss ein Jahresabschluss aussehen: Der TuS Haren hat sein letztes Spiel 2018 in der Verbandsliga gegen die SG Neuenhaus/Uelsen deutlich mit 27:16 (12:8) gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Martin de Hoop überwinter somit mit 14:12 Punkten aus 13 Spielen auf dem fünften Tabellenrang.

Gegen den Tabellennachbarn war der TuS Haren in eigener Halle besonders in der Abwehr überlegen, was gleichzeitig der Grundstein für den Erfolg war. Selten kamen die Gäste zu richtigen Torchancen. Zudem lieferte Torhüter Peter Jansen eine starke Leistung ab.





Von Beginn an überlegen

Bereits von Beginn an übernahmen die Gastgeber das Heft des Handelns und spielten sich immer wieder klare Torchancen heraus. Zwar stand es zur Halbzeit "nur" 12:8 aus Harener Sicht, aber in den zweiten 30 Minuten zogen die de-Hoop-Jungs deutlich davon.

Mit dem ungefährdeten Sieg sprangen die Harener vorbei an Neuenhaus/Uelsen auf Rang fünf.

Nächstes Heimspiel am 9. Februar

Nach der Winterpause findet das nächste Heimspiel am 9. Februar um 18 Uhr gegen die HSG Barnstorf/Diepholz II in der Großsporthalle statt.