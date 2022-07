M it was können die Dragons neben finanziellen Dingen punkten?

S eit zwei Jahren gibt es die Quote, sechs Deutsche müssen im Kader stehen. Macht es das schwieriger, Deutsche zu verpflichten?

Eigentlich waren wir uns frühzeitig einig. Nur in diesem Fall waren drei Partner am Tisch – der Spieler, wir und der FC Bayern, wo einige Entscheidungsträger im Urlaub waren. Das machte es etwas komplizierter.

Ja. Und es ist sehr schade. Er war drei Jahre bei uns, war Publikumsliebling und hat charakterlich als Typ zu uns gepasst wie kein Zweiter. Aber ich kann seine Entscheidung sehr gut nachvollziehen. Er möchte in seinem Berufsleben gerne noch einmal ein Jahr im Ausland verbringen. Ich finde sehr sympathisch, dass er gesagt hat: Es geht dabei nicht um Geld, sondern um mich und mein Leben. Ich hoffe sehr für ihn, dass die Suche nach einem neuen Club erfolgreich verläuft, und wünsche ihm alles Gute.

Die Quote hat ein paar Nachteile. Zum finanziellen Aspekt kommt, dass das Niveau der Liga darunter sicher etwas leidet. Das muss man aber in Kauf nehmen. Schließlich geht es um die Ausbildung der jungen deutschen Spieler, mit denen sich die Fans auch viel besser identifizieren können. Und für die machen wir ja das Ganze: für die Fans.

W ie sehen Sie die Quote – hat sie sich bewährt, oder bringt sie mehr Nachteile?

Nach Jan-Hendrik Jagla ist Doreth der zweite Nationalspieler bei den Dragons.

Ja, wobei man darauf hinweisen muss, dass es noch nicht klar ist, dass er es in den EM-Kader schafft. Wir würden uns natürlich sehr darüber freuen. Bisher hat er 19 Länderspiele absolviert. Das ist schon gut, und in Anbetracht des Umbruchs in der Nationalmannschaft zeigt es, wo wir hinwollen.

Wohin wäre das?

Wir wollen auf den deutschen Positionen gerne mehr Talent im Team haben, jüngere Spieler, die immer vollen Einsatz zeigen und Entwicklungspotenzial haben.

Sind sie auf den deutschen Positionen besser besetzt als im letzten Jahr?

Ich denke schon – zumal wenn man sieht, wie die Entwicklung von Kerusch verlaufen ist. Das hatten wir uns anders vorgestellt. Wir haben nun mit Chad Topper, Bastian Doreth, Guido Grünheid und Acha Njei vier Spieler, die sich in die Rotation spielen möchten. Gerade Acha hat einen großen Schritt gemacht, und er hat noch Potenzial. Auch bei Michael Wenzl bin ich gespannt, wie er sich entwickeln wird. Ich bin sehr zufrieden, dass wir vier, fünf sehr talentierte Spieler haben – gerade vor dem Hintergrund, dass andere Vereine aufsatteln.

Was ist mit Sergio Kerusch – spielt er in den Planungen noch eine Rolle?

Wir wissen nicht, was passiert. Wir haben ihm nahegelegt, dass er sich nach einem Verein umsieht, bei dem er mehr Spielpraxis bekommt. Aber sollte er seinen Vertrag hier erfüllen wollen, würden wir ihm eine Chance geben.

Er war der einzige, der einen Zweijahresvertrag hat. Bereuen Sie diese Entscheidung?

Seine Verpflichtung war sicherlich nicht die schlaueste Entscheidung, die wir getroffen haben. Aber wir hatten uns auch mehr erwartet. Letztes Jahr wollten ihn viele Klubs haben und mit einem Angebot über ein Jahr hätten wir ihn wahrscheinlich nicht bekommen.

Die deutschen Positionen sind nun besetzt. Wie weit sind Sie bei den Ausländerpositionen?

Wir wollten die deutschen erst besetzen, weil das deutlich schwieriger ist, als gute Ausländer zu finden. Aber wir haben nebenbei natürlich den Markt sondiert und Gespräche geführt. Wir würden sehr gerne mit Anthony King verlängern. Ich kann nicht versprechen, dass das gelingt, aber ich bin zuversichtlich – auch dass wir bald weitere Zugänge vermelden können.