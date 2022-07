Das Training am Donnerstagabend wurde „auf ärztlichen Rat“ hin abgesagt. Die Gefahr war zu groß, dass sich weitere Spieler anstecken. Das Video-Studium wurde von Freitag auf Samstag verlegt. „Ob sich der ein oder andere morgen doch auf das Feld schleppen kann, weiß ich nicht“, sagt Koch.

Die Vorbereitung verlief also alles andere als normal. Verständlich, dass das auf das Gemüt drückt – ebenso wie die Serie von fünf Niederlagen in Serie. „Noch größere Sorgen macht mir allerdings die Art und Weise, wie wir uns zuletzt präsentierten“, erklärte Koch.

Die Partie gegen Triumph Lyubertsy, die die Dragons am Mittwoch 94:95 nach Verlängerung verloren, sei ein Rückschritt gewesen, betont der Dragons-Coach. „Vor allem defensiv müssen wir uns deutlich steigern.“

Am besten schon heute gegen den Rivalen aus Oldenburg, der in der Tabelle – mit einem Spiel mehr – zwei Plätze vor den Dragons rangiert. Das Team von Trainer Sebastian Machowski bezwang am Dienstag Lami-Vèd Körmend aus Ungarn souverän mit 90:67 – obwohl Ronnie Burrel (Zerrung), Konrad Wysocki (Wadenblessur) und Robin Smeulders (Rücken) ausfielen. Als ungeschlagener Gruppenerster zog Oldenburg in die Eurochallenge-Hauptrunde ein.

In der Liga sind die Baskets weniger konstant. In den letzten neun Spielen folgte einem Sieg stets eine Niederlage. Und zuletzt gewann man gegen Frankfurt 63:61. Doch die „schwankende Leistung“ der Baskets sieht Koch nicht als Nachteil. „Schwankende Leistungen sind besser als konstant schlecht“, sagt er bissig mit Blick auf die eigene Entwicklung.