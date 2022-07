Temperamentvoll feierten die Besiktas-Fans auf der Tribüne. FOTO: Archiv up-down up-down Türkische „Invasion“ zum 55. Euro-Spiel der Dragons – Heute getrennt fliegen Bengalisches Feuer vor der Arena Von Winfried Beckmann | 13.03.2012, 19:59 Uhr

Es war noch beschaulich ruhig in der Innenstadt zwischen Dienstende und Freizeitbeginn, doch nicht da, wo Quakenbrück seine „gute Stube“ hat. Mehr als 50 türkische Fans in schwarz-weißen Besiktas-Shirts stimmten sich und das Umfeld der Artland-Arena auf den Abend ein, während sich ihre Idole in der Halle einwarfen.