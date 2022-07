18 Punkte hatte der Aufbau- und Flügelspieler der Artland Dragons beim Sieg gegen Würzburg gemacht, 14 davon in der zweiten Halbzeit, vier davon per Dreier. 18 Punkte, mehr hat der 30-Jährige in seiner schon etwas länger dauernden Karriere in der Basketball-Bundesliga noch nie gemacht. Einmal noch waren es ebenfalls 18 Punkte gewesen, am 5. Januar 2008 in Trier. Damals spielte er noch für Bonn.

Typisch Strasser, blieb er bescheiden. Die Würzburger hätten ihm ja viel Platz gelassen, seien abgesunken. „Eigentlich hätten wir das im ganzen Spiel noch häufiger nutzen müssen“, befand er.

Ganz recht hatte er damit allerdings nicht, denn den Dreier zum 54:46 traf er gegen die Hand von Lamont McIntosh.

Der Ex-Drache hatte sich gefreut, mal wieder in der alten Heimat zu sein – „obwohl es schon ein bisschen komisch war, in die Gästekabine zu gehen“, wie er gestand. „Viele schöne Erinnerungen sind hochgekommen.“ Mit herzlichem Applaus hatten ihn die Fans empfangen. Ein anderes Ergebnis hatte er sich aber schon gewünscht.

Dafür, dass es nicht klappte, sorgte neben Strasser der Serbe Petar Popovic. Im zweiten Viertel hatte der Center zwölf Drachen-Punkte in Serie erzielt. „Die beiden haben uns gerettet“, sagte Stefan Koch und betonte: „Für beide freut mich das besonders.“

Strasser, so berichtete der Coach, habe zuletzt mit seinem Wurf „regelrecht gehadert“. In den letzten drei Partien hatte er insgesamt nur fünf Punkte erzielt. Und auch, wenn der Kämpfer sich mit anderen Dingen dennoch stets einbrachte, so sah man ihm doch die Erleichterung an, seinen Wurf wiedergefunden zu haben. Auch Popovic hatte nach starker Vorbereitung zusehend weniger gepunktet. „Ich glaube, dieses Spiel hat beiden richtig gut-getan“, befand Koch.

Gut fühlte sich auch Andrew Drevo. Der Coach hatte sich gegen Würzburg für ihn entschieden statt für Dennis Horner. Bis 8. November hat der Power Forward einen Vertrag bei den Dragons. Einen Plan B für den Fall, dass die Dragons den Kontrakt nicht verlängern, habe er nicht, sagte Drevo „Denn Plan A ist es, hierzubleiben.“

Horner, den die Dragons mit einem Try-out-Vertrag ausgestattet haben, saß in Zivil auf der Bank. Solange er nicht eingesetzt wird, zählt er nicht zum Kader und nimmt keinen der vier Nachverpflichtungsplätze weg.