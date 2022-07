Michael Koch hatte mit Bonn verloren – bei den Dragons. In der Woche davor war das noch anders gewesen. „Wir haben uns die Punkte mal wieder brüderlich geteilt wie so oft“, sagte der jüngere der beiden Koch-Brüder. Und der Ältere gestand: „Darüber bin ich sehr froh.“

Es hielt ihn freilich nicht von Kritik ab. „In der zweiten Halbzeit haben wir schlecht verteidigt.“ Die Defense, immer wieder macht sie Sorgen. Aber warum? „Wir haben keine defensive Mentalität“, bemängelt der Coach, „heute waren wir wieder nach einer Halbzeit zufrieden gewesen und haben gedacht: Ach, das reicht schon.“

Die Spieler wissen, dass es ihrem Trainer nicht reicht. „Er sagt es uns ja immer wieder“, berichtet Nathan Peavy, „wir müssen weiter daran arbeiten.“ Kochs Wunschtraum: „Dass wir es schaffen, über die Verteidigung einen Rhythmus-Wechsel im Spiel herbeizuführen. Im Moment aber diktiert unser Angriff unsere Verteidigung.“

Auf ihre Offensive können sich die Drachen stets verlassen. „Aber unsere Defense“, sagt Peavy, „ist der Schlüssel, um als Team besser zu werden.“ Sie waren es schon mal. 44 Punkte nur kassierten sie von Frankfurt, 59 von Hagen – „da waren wir auf einem guten Weg“, sagt Koch und klingt leicht frustriert. „Frust“, sagt er, „ja, den habe ich schon manchmal. Aber er spornt mich eher an.“

Dann deutete er wieder in Richtung Ergebnisse. „Man muss ja auch sehen, von 18 Spielen haben wir 13 gewonnen. Wir stehen ja ganz gut da.“ Dritter sind die Drachen. Davor stehen nur Leibenath mit Ulm und Chris Flemings Bamberger. Drei Trainer hatten die Dragons in ihrer Bundesliga-Historie, alle drei belegen momentan die ersten Plätze der Bundesliga. Auf Rang vier liegt Alba Berlin, das am Samstag in Bayreuth verlor. Auch das sah Koch bei seinem Blick auf die Ergebnisse – notgedrungen.