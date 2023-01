Ex-Drache Jalen Bradley hat eine neue sportliche Heimat in der ProA gefunden. Foto: imago/Beautiful Sports up-down up-down 2300 Kilometer auf der Straße Artland Dragons beenden Auswärtsserie mit Spiel in Hagen Von Malte Schlaack | 27.01.2023, 17:00 Uhr

Wenn die Artland Dragons in der Nacht von Samstag auf Sonntag vom vorherigen Auswärtsspiel bei Phoenix Hagen (19 Uhr) zurückkehren, haben sie innerhalb einer Woche rund 2300 Kilometer auf der Straße verbracht. Das dritte Auswärtsspiel in Folge soll für die Quakenbrücker Basketballer dabei so enden wie die ersten beiden – mit einem Sieg.