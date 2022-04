„Basti ist ein harter Verteidiger, der mit sehr viel Intensität spielt und den Ball gut werfen kann“, sagt Dragons-Coach Tyron McCoy: „Er hat den Ruf, ein extrem harter Arbeiter zu sein. Solche jungen, talentierten Typen möchte ich in meinem Team haben.“ Für Doreth war das Interesse McCoys ein wichtiges Kriterium. „Er hat mich überzeugt, dass er mich unbedingt haben möchte“, sagte Doreth: „Als Ex-Profi hat er ein großes Verständnis für Spieler, dass habe ich im Telefonat gemerkt.“

Der 19-fache Nationalspieler, der in Nürnberg aufgewachsen ist, ist der dritte „Neue“ der Dragons und der sechste Deutsche im Kader. Damit steht wohl fest, dass Johannes Strasser den Verein verlassen wird. Der 31-Jährige sucht nach drei Jahren eine neue Herausforderung.

Doreth soll in Quakenbrück in die Rolle Strassers schlüpfen. Der Aufbauspieler, der als starker Verteidiger gilt, kann auch auf der „Zwei“ spielen. In Trier stand Doreth in 32 Spielen rund 18 Minuten auf dem Parkett, erzielte im Schnitt 4,4 Punkte und gab 1,8 Assists. „Für mich ist Quakenbrück, das in den Play-offs immer eine gute Rolle spielt, der nächste Schritt“, sagte er und erklärte: „Ich will möglichst viel Erfahrung sammeln und mit den Dragons im Eurocup und der BBL eine wichtige Rolle spielen.“