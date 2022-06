Fenn-Faust statt Becker-Faust: Der Kapitän gibt die Devise für Frankfurt vor. FOTO: Nordphoto Liveticker ab 15 Uhr Dragons sind fit für den Gipfel in Frankfurt Von Winfried Beckmann | 25.02.2011, 18:52 Uhr

Wann es jemals oder zuletzt so war, hätte Stefan Koch in seinen Aufzeichnungen nachsehen müssen, um es zu wissen. Der Trainer der Artland Dragons genoss eher still den Luxus, eine knappe Woche mit zwölf Spielern ohne Ausfall in sieben Einheiten trainiert zu haben. Gerade gut, denn am Sonntag (15 Uhr, Ballsporthalle) steht bei den Skyliners Frankfurt das nächste Gipfelduell der BBL an.