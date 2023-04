Zug zum Korb: Damari Milstead für die Artland Dragons im Derby bei Rasta Vechta. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Zum Nachlesen Liveblog zum Nachlesen Artland Dragons verlieren trotz guter Leistung im Derby gegen Rasta Vechta Von Malte Schlaack | 21.04.2023, 15:00 Uhr | Update vor 27 Min.

Mit einer Negativserie im Gepäck traten die Artland Dragons in der ProA am Samstagabend zum Derby beim Tabellenführer Rasta Vechta an. Trotz einer starken Leistungssteigerung reichte es für die Dragons nicht. Der Liveblog zum Nachlesen aus Vechta.