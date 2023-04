Im letzten Spiel setzten die Artland Dragons ihre Negativserie gegen die Nürnberg Falcons fort. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Live: Sa., 19:30 Uhr Nach vier Niederlagen in Folge Im Liveblog: Artland Dragons treten im Derby gegen Rasta Vechta an Von Malte Schlaack | 21.04.2023, 15:00 Uhr

Mit einer Negativserie im Gepäck treten die Artland Dragons in der ProA am Samstag, 22. April, ab 19.30 Uhr zum Derby beim Tabellenführer Rasta Vechta an. Wir berichten an dieser Stelle im Liveblog aus Vechta.