Der Amerikaner, der vor einem Jahr aus Saloniki ins Artland kam, steht allerdings Trainer Stefan Koch nicht zur Verfügung, wenn das Team Mitte August die Vorbereitung startet. Da der 27-Jährige inzwischen auch einen zypriotischen Pass hat, war er nach der alten Saison bereits beim Nationalteam auf Zypern. Jetzt geht es in die Vorbereitung, denn vom 15. August bis zum 11. September läuft die EM-Qualifikation gegen Österreich, Kroatien, Ukraine und Ungarn.

Doch Koch hat nicht wirklich Bedenken, was Integration und Fitness betrifft, wenn King erst vier Wochen später zum Team stößt, was für alle Nationalspieler auch in anderen BBL-Klubs gilt. „Anthony wird uns im zweiten Jahr noch mehr Stabilität geben. Dazu tragen seine vorbildliche Einstellung und seine große Rollenakzeptanz bei. Er ist ein sehr effektiver Spieler“, betont der Coach.

Auch deshalb haben die Dragons ihn weiter verpflichtet, zudem als Typ Mensch, womit jetzt sechs Spieler unter Vertrag stehen, dabei vier aus dem Kader der letzten Saison mit Johannes Strasser, Guido Grünheid, Chris Hoffmann und mit King. Hinzu kommen Sergio Kerusch und MarQuez Haynes als „Neue“, sodass noch ein weiteres Sextett fehlt. Vor allem ein Spielmacher, der zuletzt David Holston (?) und zuvor Tyrese Rice (jetzt FC Bayern) war, auch ein athletischer Centerspieler auf der Position fünf am Brett, wo der schwergewichtige Gegenpol zum eher geschmeidigen King gesucht wird.

Denkbar, dass Kotrainer Tyron McCoy auch danach guckt bei der aktuellen Summer League der NBA in Las Vegas, die noch bis Sonntag läuft. Zwischendurch traf McCoy daheim in Charlotte übrigens Ex-Drache Anthony Hilliard, der ein paar Straßen weiter sein Zuhause hat.