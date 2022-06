Keine Antworten, keine Begründung dafür, warum „wir nicht die nötige Team-Balance finden konnten“, wie der Spielmacher der Dragons betont. Dabei habe die Mannschaft „sehr viel individuelles Talent“ gehabt. Deshalb sei es „so frustrierend, denn wir sind so viel besser als das, was wir gezeigt haben. Wir konnten einfach nicht die nötige Chemie finden.“

Sein Fehlen über Monate wegen einer Operation am Brustmuskel und das Personalpuzzle auf der Position vier haben zudem „geschadet, was die nötige Team-Chemie betrifft. Am Coach habe es wahrlich nicht gelegen, „denn wir hatten ein großartiges Trainerteam“. Auf sich bezogen glaubt der 35-jährige Amerikaner, es habe „am meisten wehgetan, dass ich am Anfang der Saison verletzt war. Ich denke, es war hart für mich zurückzukommen und ein Anführer für die Jungs zu sein, weil sie in den Monaten vorher bereits ihre Identität gebildet hatten“.

Unter dem Strich steht für Mallet die Erkenntnis, „dass wir all die Widrigkeiten ganz gut bewältigt haben, aber es nicht hingekriegt haben, als es nötig war“. Nötig zum Beispiel gegen Ulm, zuvor auch beim Top-Four als einem Highlight der Saison, die der Amerikaner nun daheim in den USA verarbeitet.

Dabei blieb er länger als die anderen Spieler bis zum letzten Samstag in Deutschland. Aus gutem Grund, denn er hatte einen Termin bei Bayern-Arzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in München, um seinen Oberarm behandeln zu lassen. Mallet wurde daraufhin operiert und merkte alsbald, „dass ich jetzt wieder 100 Prozent bin. Jetzt kann ich wieder Basketball spielen mit einem klaren Kopf.“

Aus dem Problem mit dem Arm hatte er während der Saison kein Thema gemacht, um nun festzustellen: „Zu wissen, dass man mit einem verletzten Arm spielt, ist nicht angenehm. Die Leute wussten nicht, dass ich noch verletzt war, weil ich dem Team helfen und nicht über einen längeren Zeitraum aussetzen wollte. Jetzt nach der Operation muss ich mir keine Sorgen mehr machen und kann frei spielen.“

Fragt sich, wo Mallet in der nächsten Saison spielt, worüber die Entscheidung gerade bei ausländischen Spielern oft erst spät, sprich im Juli fällt, wie Dragons-Geschäftsführer Alexander Meilwes und Coach Tyron McCoy in diesen Tagen und Wochen wissen, wenn sie an der Zusammensetzung des neuen Teams basteln. Anfragen richten sie dabei in alle Richtungen – auch an den Agenten von Mallet, zumal fragen nichts kostet…