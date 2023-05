Die Artland Dragons um Marvin Möller wollen die PS Karlsruhe Lions im zweiten Viertelfinalspiel schlagen. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Live: So., 18:00 Uhr ProA-Playoffs Im Liveblog: Artland Dragons empfangen die PS Karlsuhe Lions im zweiten Viertelfinalspiel Von Sportredaktion | 06.05.2023, 09:30 Uhr

Das zweite Viertelfinalspiel in den ProA-Playoffs gegen die PS Karlsruhe Lions steigt für die Artland Dragons am Sonntag, 7. Mai 2023, um 18 Uhr zuhause in Quakenbrück. Wir berichten im Liveblog.