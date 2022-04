Und zwar für eben den 15. September, wenn Tyron McCoy als neuer Headcoach sein neues Team ab 15.30 Uhr in der Artland Arena vorstellt. Dann wird ab 16 Uhr erstmals öffentlich getestet gegen den Ligarivalen Mitteldeutscher BC, wenn natürlich die Blicke in erster Line auf die „Neuen“ gerichtet sind, die ja wie David Holston und Brandon Thomas nicht ganz neu, sondern Heimkehrer sind.

Tickets für diesen Appetit-Wecker gibt es ab sofort bei den Dragons sowie in den bekennten Vorverkaufsstellen, außerdem im Netz. Und zwar zum Einheitspreis von 5 Euro bei freier Sitzplatzwahl in der Arena. Die Tageskasse an der Arena öffnet um 14.30 Uhr.

Einmal mehr fällt die Saisoneröffnung mit dem Burgmannfest zusammen, was die Dragons zu einer Besonderheit nutzen: Tobi der Drache lädt an dem besagten Sonntag zwischen 12 und 14 Uhr in der Langen Straße im Herzen der Burgmannstadt zu einem Wurfwettbewerb ein, bei dem es Getränkegutscheine für die Saisoneröffnung am Nachmittag gibt.