Und wie nach einem Auftakt, der in vielen Fällen von Selbstzweifeln geprägt war? „Sie müssen an sich selbst glauben und an die Leistung, die sie in die Play-offs gebracht hat“, gab Trainer Stefan Koch die Devise für das Heimspiel als zweite Chance aus. Denn in seinen Augen hatte der Auftritt in Ulm weniger mit dem Gegner zu tun als vielmehr mit der Situation, mit der Bedeutung des Play-off-Starts, mit der einige der Dragons offenbar nicht fertig wurden. Ganz im Gegensatz zu den Ulmern, die selbstbewusst, vor allem total leidenschaftlich und körperbetont ihren Streifen spielten, der sie im Vorjahr zum Vizemeister sowie in dieser Saison zum Dritten der Hauptrunde machte.

Das Spiel: Ulm war sofort da, steckte den Dreier von Ratkovica zum 5:7 (3.) locker weg und zeigte mit dem Wurf von Ray (mit Schrittfehler!) und dem Zug zum Korb Marke Günther beim 15:7 (8.), wer hier den Ton angibt. Kings Korb konterten Schwethelm per Dreier und Bryant per Körpermasse zum 9:21 (1:37 vor Viertelende), als die Dragons wild warfen. Bis auf Taylor mit dem 13:21 genau 4,6 Sekunden vor der Sirene. Jetzt kam die Zeit von Popovic, unterbrochen nur von einem Ratkovica-Dreier zum 20:23 (12.) mit sechs Punkten bis zum 22:23 (13.), mit dem Erfolg im Duell mit Bryant zum 26:27 (14.) und dem Wurf zum 31:33 (16.), seinen Punkten 11 und 12. Und siehe da: Mallet meldete sich per Dreier zum 34:35 (17.) und King nach Rebound zum 36:35 (18.) mit der Führung. Die Dragons prägten das Spiel bis zum 44:40, das sie nach strittigem Foul gegen King mit einem Zweier sowie einem Dreier zur Sirene durch Ray trotz taktischer Einstellung in der Auszeit innerhalb von 13 Sekunden zum 44:45 zur Pause verschenkten. Mehr noch: Ray setzte sofort nach Wiederbeginn per Dreier eins drauf, womit die Arena kochte, erst recht beim 46:54 (23.) nach Ballgewinn (mit Foul) von Schwethelm. Bezeichnend in dieser Phase ein Offensiv-Foul von Buckman beim Rebound, sein drittes. Und dann der Schock nach Strassers Hüftprellung vor der Pause: Ratkovica überdrehte sich den Arm im Bodenkampf und schleppte sich schmerzverzerrt zur Bank. Ausgerechnet er und jetzt. Was Taylor fest entschlossen auf den Plan brachte mit zweimal zwei und einmal drei Punkten innerhalb von 75 Sekunden zum 55:59 (26.) plus zwei Freiwürfen nach Bryant-Dreier zum 57:62 (2:59 vor der Sirene).

Doch dann setzte es bei Popovic aus mit dummem Foul, Ballverlust und Schrittfehler innerhalb von knapp 120 Sekunden. 57:62 vor dem letzten Viertel und eine Chance? Nein, nicht mehr wirklich, denn wieder Ray mit Zweier und Dreier zum 59:67 (32.), als Ratkovica zurück ins Spiel kam. „Auf geht’s, Ulmer, auf geht’s“, intonierte die Kulisse, ehe Bryant ganz cool mal wieder einen Dreier zum 63:72 (35.) einstreute, danach Buckman blockte und sich den Ball über King hinweg schnappte vor dem Dreier plus Ray-Dunking zum 65:79 (2:13 vor Schluss) nach Hoffnung beim 63:67 (6:57). Alles gelaufen bei nur 13 Punkten im dritten sowie 11 Punkten im letzten Viertel.

Die Wertung: Wenn nur vier von neun eingesetzten Spielern punkten, ist schwer zu gewinnen aus Dragons-Sicht, nicht bei Ulm mit Ausnahmespielern. Popovic traf am besten, nahm sich Wirkung durch Fehler, Taylor professionell und effektiv, wie in Play-offs nötig, King ebenso mit 11 Rebounds. Mallet ungefährlich (1 von 7) und ohne Assist, Ratkovica wirkungsvoll, Strasser verlässlich. Buckman und Grünheid standen neben sich.

Die Perspektive: Gegen Ulm können die Dragons gewinnen, wenn sie ihr Potenzial abrufen. Es ist Play-off-Zeit, da zählt Leidenschaft Marke Ulm. Also am Mittwoch ein Beispiel nehmen!