„Drei oder vier Jahre, das wäre was anderes gewesen“, meinte Koch beim Blick auf das Angebot der Dragons, das sich wie überwiegend üblich auf ein Jahr belief. Und dann möchte er seinem Sohn einen Schulwechsel ersparen, was für ihn immer feststand bei dem Credo: „Ich habe immer gesagt, dass ich meine berufliche Situation von meiner familiären abhängig mache und nicht umgekehrt.“ Jetzt geht er zurück nach Lich, wo sein Haus steht, sein Sohn in die Schule kommt und seine Ehefrau als Beamtin zurück in den Job geht.