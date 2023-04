Leistungsträger unter sich: Will Christmas (am Ball) von den Dragons gegen Münsters Andreas Seiferth. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Das Duell der Topspieler Artland Dragons wollen mit Christmas kleine Negativserie in Münster mit Ex-Drache Seiferth beenden Von Malte Schlaack | 11.04.2023, 16:20 Uhr

Mit zwei Niederlagen in Folge im Gepäck treten die Artland Dragons am Mittwoch (20 Uhr) bei den WWU Baskets Münster an. Der leichte Negativtrend soll gestoppt werden und im Fokus steht dabei sicherlich auch das Duell der beiden Topspieler der Liga.