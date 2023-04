Saison vorzeitig beendet: Jannes Hundt (am Ball, im Spiel gegen Bremerhaven) von den Artland Dragons fällt mit einem Mittelhandbruch länger aus. Foto: rolf kamper, up-down up-down Den Negativtrend gegen Nürnberg stoppen Artland Dragons: Leistungsträger fällt für die restliche Saison aus Von Malte Schlaack | 14.04.2023, 18:20 Uhr

Wenn es schon nicht läuft, dann auch richtig. Die Artland Dragons sind in der ProA aus dem Tritt geraten und haben zuletzt dreimal in Folge verloren. Jetzt plagen die Quakenbrücker Basketballer vor dem Heimspiel gegen die Nürnberg Falcons am Sonntag (17 Uhr) auch noch personelle Probleme. Ein Spieler wird in dieser Saison sogar gar nicht mehr zum Einsatz kommen.