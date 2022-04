Darren Fen saß zwar am Sonntag beim 103:82-Kantersieg gegen die Eisbären Bremerhaven in der Bremen Arena auf der Bank, im Trainingsanzug als Daumendrücker, doch von einem Comeback des Kapitäns am Freitag ist nicht auszugehen. Der Centerspieler ist nach einer Rücken-Blockade zwar weitgehend schmerzfrei, aber noch nicht komplett belastbar, sodass Trainer Stefan Koch lieber ein Spiel mehr auf ihn verzichtet, als ihn möglicherweise zu früh zu bringen und damit Risiko zu spielen. Und das vor allem auch mit Blick auf das Saison-Highlight Top Four, das am 2./3. April in Bamberg steigt und damit näher rückt.