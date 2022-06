Default Bild FOTO: Archiv Dragons-Trainer Kommentar: Bekenntnis Von Winfried Beckmann | 06.05.2013, 17:57 Uhr

Der Nachfolger von Stefan Koch hat eine gefragte, aber auch schwere Aufgabe vor sich. Er wird gemessen an dem, was sein Vorgänger als absoluter Basketball-Fachmann ohne Schminke und Sprüche geleistet und bewegt hat in seiner Mischung aus Überzeugungskraft und Leidenschaft.