Gegen Düsseldorf dabei: Jonas Weitzel (in Weiß). Foto: Rolf Kamper up-down up-down Weitzel dabei - Christmas auch? Dragons peilen bei Aufsteiger Düsseldorf einen Sieg an Von Malte Schlaack | 09.12.2022, 17:29 Uhr

Mit Serien kennen sich die Artland Dragons in dieser Saison in der ProA gut aus. Auf drei Niederlagen folgten fünf Siege und darauf wieder zwei Niederlagen für die Quakenbrücker Basketballer. Letztere soll nun nicht ausgebaut werden, wenn es am Samstag (19 Uhr) zu Aufsteiger ART Giants Düsseldorf geht.