Ohne Anthony Hilliard und Florian Hartenstein, die beide mit Rückenproblemen zuhause geblieben waren, sowie ohne Bryan Bailey (Adduktorenprobleme) und Anthony King (Wadenverletzung), die in Tübingen nur auf der Bank saßen, schafften die Quakenbrücker eine Aufholjagd in der zweiten Halbzeit. Mit einem Sieg im Rücken kann das Team von Trainer Stefan Koch nun am nächsten Samstag gegen den FC Bayern München in das Play-off-Viertelfinale starten.

Es ging um nichts mehr, aber dennoch lieferten sich die Dragons und die Tigers Tübingen am Samstagabend zum Abschluss der Hauptrunde der Basketball-Bundesliga eine spannende Partie. Danach sah es zu Beginn gar nicht aus. Die Dragons starteten schlecht, schnell lagen sie 2:7 zurück.

Nach fünf Minuten führten die Gastgeber 15:6. Vor allem Adnan Hodzic, der 15 Punkte alleine im ersten Viertel erzielte, und Vaughn Duggins bekamen die Drachen zu Beginn der Partie nicht in den Griff, danach drehte auch noch Reggie Redding auf. Nach zwölf Minuten lagen die Drachen bereits mit 13 Zählern zurück (17:30). Alles sah nach einem deutlichen Sieg der Gastgeber aus. Doch ab der Mitte des zweiten Viertels kamen die Drachen besser ins Spiel, verkürzten den Rückstand bis zur Halbzeit auf 39:46.

Nach der Paus kamen die Gäste deutlich wacher und engagierter aus der Kabine und kämpften sich über die Verteidigung zurück. Nur 14 Punkte gestatteten sie den Gastgebern im dritten Viertel, selbst erzielten sie 25 Punkte. In der 28. Minute glichen die Dragons zum ersten Mal aus. Nach einem Dreier von Adam Hess stand es 58:58. In das Abschlussviertel gingen die Dragons mit einer knappen Führung (64:60).

Im vierten Viertel ging es spannend zu. Nach einem unsportlichen Foul von Redding an Hess (36. Minute) gingen die Dragons durch zwei verwandelte Freiwürfe des Deutsch-Amerikaners im Drachen-Dress mit 71:64 in Führung. Doch die Tübinger kämpften sich noch einmal heran. Als Hodzic, der bis dahin seit dem ersten Viertel nicht mehr getroffen hatte, einen Dreier zum 70:73 verwandelte, stand die Halle Kopf. Nash brachte die Tigers mit einem verwandelten Freiwurf kurz darauf sogar bis auf zwei Zähler heran. Nach einem Foul von Redding an David Holston gaben die Schiedsrichter dem Tübinger zusätzlich noch ein technisches Foul. Holston verwandelte 45 Sekunden vor Schluss alle vier Freiwürfe zum 81:73. Die Tübinger Fans feierten dennoch ihre Mannschaft, die sich mit einer guten Vorstellung in den Sommerurlaub, die Dragons empfangen am nächsten Samstag den FC Bayern.