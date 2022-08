Raus aus der Trainingshalle geht es für die Artland Dragons um Joanic Grüttner-Bacoul (am Ball). Foto: Rolf Kamper up-down up-down Basketball den ganzen Tag Artland Dragons bestreiten einzigen öffentlichen Test gegen Hamburg Von Malte Schlaack | 26.08.2022, 17:39 Uhr

Gleich drei Testspiele finden am Samstag zwischen Quakenbrück und Hamburg in der Artland Arena statt. Neben Duellen der Rollstuhlbasketballer und den Nachwuchsteams, treten die Dragons zu ihrem einzigen öffentlichen Testspiel der Vorbereitung an.