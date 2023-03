Am Freitagabend (19.30 Uhr) empfangen Coach Patrick Flomo und die Artland Dragons die JobStairs Gießen 46ers. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Heimspiel ganz in weiß? Artland Dragons: Zwei Spiele in drei Tagen und die Chance auf Revanche Von Malte Goltsche | 02.03.2023, 15:54 Uhr

Ein arbeitsreiches Wochenende steht für die ProA-Basketballer der Artland Dragons an. Zunächst empfangen die Drachen am Freitag (19.30 Uhr) die JobStairs Gießen 46ers in der heimischen Halle, bevor es am Sonntag (16 Uhr) zu den Dresden Titans geht.