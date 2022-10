Warten auf das erste Erfolgserlebnis: Trainer Patrick Flomo und die Artland Dragons. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Warum geht es direkt wieder im Tabellenkeller? Artland Dragons: Auf der Suche nach dem ersten Sieg Von Malte Schlaack | 19.10.2022, 18:54 Uhr

Drei Spiele, drei Niederlagen – so liest sich die Bilanz der Artland Dragons nach dem Saisonstart in der ProA. Die Quakenbrücker Basketballer sortieren sich nach dem sportlichen Abstieg in der vergangenen Spielzeit direkt wieder unten in der Tabelle ein. Die Analyse des Auftakts zeigt, dass sich möglichst schnell einiges ändern muss bei den Drachen, will man nicht wieder die ganze Zeit gegen den Abstieg spielen.