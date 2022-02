Gutes Spiel trotz Niederlage: Dragons-Flügelspieler Taren Sullivan (am Ball). FOTO: Herbert Herkenrath Der Abstieg rückt wieder näher Artland Dragons verlieren nach großem Kampf in Paderborn Von Malte Schlaack | 26.02.2022, 23:17 Uhr

Die kleine Siegesserie der Artland Dragons ist bereits wieder beendet. Bei den Uni Baskets Paderborn verloren die Quakenbrücker Basketballer mit 89:99 (47:51), der Klassenerhalt in der ProA rückt so wieder in weite Ferne. 1. Viertel: Mit der Rückkehr von Chase Griffin hatten die Dragons immerhin wieder acht Profispieler in ihren Reihen. Der Start misslang allerdings gründlich. In den ersten Angriffen fiel der Wurf von außen gar nicht, sodass die Drachen schnell mit 0:5 zurücklagen. Die punktlose Zeit beendete dann Adam Pechacek, der binnen zweier Angriffe für den Ausgleich sorgte. Dem tschechischen Center gehörte ohnehin wieder einmal die Anfangsphase, in der er neun Punkte erzielte (11:10, 5.). Die Dragons verteidigten zwar erst noch ordentlich in der Zone, hatten aber große Probleme beim Rebound. Paderborn bekam immer wieder zweite Chancen, traf dazu gut den Dreier und setzte sich so nach und nach ab (15:22, 8.). Die Angriffe der Quakenbrücker waren viel zu wenig durchdacht, auch hinten passte die Abstimmung gar nicht mehr und so klaffte nach zehn Minuten beim Stand von 17:30 bereits eine beträchtliche Lücke. 2. Viertel: Es wurde zu Beginn des zweiten Abschnitts nicht besser, im Gegenteil, denn Paderborn dominierte nach Belieben. Beim Stand von 17:36 reichte es den Drachen dann doch mal und sie rissen sich etwas zusammen. Sechs Punkte in Folge sorgten für die erste Paderborner Auszeit und zumindest etwas Hoffnung bei den rund 30 mitgereisten Fans. Geringer wurde der Abstand aber nicht, denn Paderborn agierte selbstbewusst, traf auch die schweren Würfe und zeigte starkes Teamplay. Auf der anderen Seite hielt dann aber vor allem Zach Ensminger mit guten Einzelaktionen dagegen und sorgte dafür, dass der Rückstand wieder in den einstelligen Bereich fiel (39:47, 18.). Einsatz und Kampf passten und nach weiteren guten Aktionen u.a. von Jonas Weitzel betrug der Rückstand zur Pause nur noch 47:51. 3. Viertel: Die zweite Halbzeit begann zerfahren auf beiden Seiten, sodass Taren Sullivan per Dreier erst nach knapp zwei Minuten die ersten Punkte erzielte. Sullivan war es auch der nach vier Minuten erstmals die Partie wieder ausglich (54:54, 24.) und im folgenden Angriff per Alley-oop-Dunk für die erste Führung sorgte. Der sehr hohe Aufwand vor allem in der Defensive machte sich danach aber bei den Drachen etwas bemerkbar und das Spiel kippte wieder in die andere Richtung. Es wurde immer intensiver, die Entscheidungen immer knapper und das Ergebnis blieb es. Nach 30 Minuten führten die Gastgeber mit 69:65. 4. Viertel: Zu Beginn des Schlussabschnitts ließ Patrick Flomo mit Ensminger, Pechacek und Sullivan die besten Akteure zunächst noch auf der Bank. Das sollte sich rächen, denn die zweite fünf machte einige unnötige Fehler und lag so nach anderthalb Minuten 67:73 zurück. Nach einer Auszeit wurde es nicht besser – im Gegenteil. Die Abschlüsse der Dragons wurden immer wilder, die Intensität in der ließ nach und nach einem weiteren 7:0-Lauf der Paderborner war die Sache überraschend früh so gut wie entschieden (67:80, 34.). Nach einer weiteren Auszeit wurden aber nochmal die letzten Kräfte mobilisiert. Auch durch zwei Dreier des wiedergenesenen Chase Griffin kamen die Drachen bis auf acht Punkte heran, doch die Baskets hatten mit ihrem 15. Dreier die passende Antwort. Im ähnlichen Stil ging es weiter, die Dragons verkürzten und Paderborn antwortete wenn nötig. Beim Stand von 82:88 hängten die Schiedsrichter Griffin dann ein unsportliches Foul an – eine sehr harte Entscheidung. Paderborn nutzte das aber aus und sorgte für die Entscheidung. Da Rasta Vechta parallel das Nachholspiel in Schwenningen gewann, beträgt der Rückstand der Dragons auf einen Nichtabstiegsplatz nun wieder drei Siege – bei noch neun zu spielenden Partien eine sehr hohe Hypothek.