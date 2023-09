Geschäftsführer Kröger: Bin stolz wie Bolle Fast wie in alten BBL-Zeiten: 3000 Zuschauer feiern Dragons trotz Pokalaus gegen Bamberg Von Susanne Fetter | 24.09.2023, 18:26 Uhr Mutig durch die Mitte: Dragons-Aufbauspieler Jannes Hundt zieht zum Korb. Foto: Rolf Kamper up-down up-down

Die Stimmung erinnerte an alte Bundesliga-Zeiten und dürfte den ein oder anderen der 3000 Zuschauer in der ausverkauften Arena in Quakenbrück auch etwas wehmütig gemacht haben. Trotz der 67:78-Niederlage der Artland Dragons im BBL-Pokal gegen Bamberg Baskets waren Trainer Patrick Flomo und Geschäftsführer Marius Kröger deshalb auch stolz und zufrieden.