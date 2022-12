Enges Duell: Der Kirchheimer Topscorer Tyrone Nash (am Ball) gegen Dragons-Kapitän Demetrius Ward. Foto: Rolf Kamper up-down up-down In der Verlängerung geht absolut nichts mehr Artland Dragons verlieren ärgerlich gegen Kirchheim Von Malte Schlaack | 04.12.2022, 19:06 Uhr

Die Artland Dragons haben die zweite Niederlage in Folge kassiert. Gegen die Kirchheim Knights verloren die Quakenbrücker Basketballer mit 77:86 nach Verlängerung - in der so ziemlich alles falsch lief.