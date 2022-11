Früher Drachen, jetzt Eisbären: Adrian Breitlauch (am Ball) und Robert Oehle spielten zusammen in Quakenbrück und jetzt wieder in Bremerhaven. Foto: imago/Beautiful Sports up-down up-down Das Wochenende der alten Bekannten Artland Dragons erst in Bremerhaven, dann gegen Münster Von Malte Schlaack | 03.11.2022, 18:17 Uhr

Durch das Länderspielfenster wird in der kommenden Woche in der ProA kein Basketball gespielt. Dafür müssen die Teams der zweithöchsten deutschen Spielklasse am Wochenende zuvor doppelt ran. Für die Artland Dragons bedeutet das, dass sie am Freitag (19.30 Uhr) bei den Eisbären Bremerhaven ranmüssen und am Sonntag (17 Uhr) die WWU Baskets Münster empfangen.