Peilt den dritten Sieg in Folge an: Dragons-Coach Patrick Flomo (l.), hier im Gespräch mit Taren Sullivan. FOTO: Rolf Kamper Besuch beim Patenonkel Flomo will mit den Dragons bei Kumpel Esterkamp in Paderborn gewinnen Von Malte Schlaack | 25.02.2022, 19:45 Uhr

Normalerweise haben Patrick Flomo und Steven Esterkamp keine Geheimnisse voreinander. Die Trainer der Artland Dragons und der Uni Baskets Paderborn sind gute Freunde und kennen sich schon lange. Vor dem Duell ihrer Basketballteams jetzt am Samstag (19.30 Uhr) in Paderborn wurden in den Gesprächen aber zumindest einige Aspekte ausgespart.