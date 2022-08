Niederlage im ersten Test: Die Artland Dragons (weiße Trikots) haben in Paderborn verloren. FOTO: Malte Schlaack up-down up-down Niederlage im ersten Testspiel Artland Dragons verspielen hohe Führung in Paderborn Von Malte Schlaack | 24.08.2022, 20:22 Uhr

Die Artland Dragons haben das erste Testspiel in Vorbereitung auf die neue Saison in der ProA verloren. Bei den Uni Baskets Paderborn verspielten die Quakenbrücker Basketballer in der Schlussphase einen recht komfortablen Vorsprung und unterlagen noch mit 66:67 (37:33).