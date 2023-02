Joanic Grüttner Bacoul setzte sich mit den Dragons gegen Gianni Otto und die Tübingen Tigers durch. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Der Hype ist real Artland Dragons gewinnen Spitzenspiel gegen Tübingen Von Malte Schlaack | 05.02.2023, 17:09 Uhr

Wenn es im Sport in den USA so richtig gut läuft, gibt es ein geflügeltes Wort: „The hype is real.“ Die Artland Dragons können das auf ihre aktuelle Lage in der ProA getrost übertragen. Mit dem 79:75 (50:40) gegen die Tigers Tübingen feierten die Quakenbrücker Basketballer den vierten Sieg in Folge und sorgten für Begeisterung in der ausverkauften Arena. Ohne Zweifel: Der Hype um die Drachen ist real.