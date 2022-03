Einen harten und letztlich erfolgreichen Kampf lieferten die Artland Dragons um Zach Ensminger (am Ball, im Duell mit Matthew Freeman) beim Auswärtsspiel in Karlsruhe. FOTO: Foto: GES-Sportfoto/Helge Prang Quakenbrücker gewinnen in Karlsruhe und wollen gegen Vechta noch mehr Artland Dragons: Mit einem weiteren Sieg ins Derby Von Malte Schlaack | 25.03.2022, 22:16 Uhr

Die Artland Dragons glauben nach dem Sieg in Karlsruhe weiter an den Klassenerhalt in der ProA.