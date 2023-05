Für die Dragons um William Christmas (links) so gut wie nicht zu halten war der Bochumer Topscorer Tarontate Crockett (am Ball, 30 Punkte). Foto: Rolf Kamper up-down up-down Ein Monat, sechs Niederlagen Die Artland Dragons gehen als großer Außenseiter in die Playoffs Von Malte Schlaack | 01.05.2023, 12:52 Uhr

Am kommenden Freitag bricht in der ProA die für viele Basketballer und Fans schönste Zeit des Jahres an: die Playoffs. Bei den Artland Dragons dürfte sich die Euphorie aber in sehr engen Grenzen halten.