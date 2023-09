Am Samstag gegen Dresden Artland Dragons vor Saisonstart: Das ist neu, das ist das Ziel und deshalb baut man auf die Abendkasse Von Susanne Fetter | 29.09.2023, 14:52 Uhr Auftakt in voller Halle: Jordan Ratton im Pokalspiel gegen Bamberg zum Korb. Foto: Rolf Kamper up-down up-down

An diesem Samstag starten die Artland Dragons gegen die Dresden Titans in die Saison in die Pro A. Die Vorfreude beim Basketball-Zweitligisten ist groß - zumal der Auftakt im BBL-Pokal gegen die Bamberg Baskets trotz des Ausscheidens vielversprechend verlief. 3000 Zuschauer kamen in die Artland Arena. Doch wie sieht es am Samstag aus?