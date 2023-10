Live: Sa., 19:30 Uhr Liveticker aus der Basketball-ProA Derby gegen Rasta Vechta II: Holen die Artland Dragons den ersten Sieg? Von Peter Vorberg | 12.10.2023, 06:11 Uhr Jannes Hundt (Mitte) und die Artland Dragons wollen gegen Vechta den ersten Saisonsieg einfahren. Foto: Rolf Kamper up-down up-down

Zwei Niederlagen mussten die Artland Dragons zum Saisonbeginn in der ProA einstecken - und nun gibt es das „kleine Derby“ gegen Rasta Vechta II. Tipoff in der Artland Arena ist am Samstag um 19.30 Uhr - wir berichten live aus der Halle.