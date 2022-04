Wiedersehen: Darren Fenn (l.) kämpft um den Ball mit dem Bamberger Predrag Suput. FOTO: dpa Cool bleiben – Nötig, aber schwer Dagons fürchten Bamberg mit Wut im Bauch – Koch: Ohne Hess nur Außenseiter Von Winfried Beckmann | 02.12.2011, 17:56 Uhr

Bamberg gegen Quakenbrück, Brose Baskets gegen Artland Dragons. Da war doch was? Und ob. Nicht erst seit der Vorsaison, in der die Dragons im fünften Halbfinale das Nachsehen hatten. Nicht erst, seit Chris Fleming vom Artland nach Oberfranken wechselte als Erfolgstrainer. Bamberg gegen Quakenbrück – das ist aktuell ein BBL-Topspiel – der Dritte gegen den Vierten am Sonntag (17 Uhr) in der Stechert-Arena.