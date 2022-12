Der Quakenbrücker Will Christmas (mit Ball) war gegen Karlsruhe der Mann des Spiels. Foto: Rolf Kamper up-down up-down 76:74 gegen Karslruhe Artland Dragons feiern Christmas‘ Treffer in letzter Sekunde Von Malte Schlaack | 18.12.2022, 20:59 Uhr

Will Christmas war eine Woche vor Weihnachten der Mann des Spiels bei den Artland Dragons in der zweiten Basketball-Bundesliga gegen die PS Karlsruhe Lions. In der Pro A gewannen die Quakenbrücker in letzter Sekunde 76:74.