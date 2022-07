Drei Spiele in Serie haben die Dragons zuletzt gewonnen – rechnet man den Erfolg im Pokal gegen Oldenburg am Mittwoch mit ein. Drei, die Zahl lässt Koch ein klein wenig schaudern. An drei Siegen in Serie zum Jahreswechsel schlossen sich drei Niederlagen an. Nun wieder drei Siege. „Es wäre schön, wenn wir diesmal nicht wieder anschließend dreimal verlieren würden, sondern mal weiter gewinnen“, sagt der Coach gewohnt trocken.

Doch wirklich große Bedenken, dass ein Rückfall droht, hat er nicht. „Wir haben mit der Verpflichtung von Brad Buckman mehr emotionale Stabilität bekommen“, sagt er. Die war gegen Oldenburg sogar zu spüren, obwohl der Amerikaner mit einer Schienbeinverletzung pausieren musste.

Ob der „Neue“ in Würzburg zu seinem dritten Dragons-Spiel kommt, ist noch ungewiss. Doch die Vorzeichen stehen gut. „Es wird sich erst am Samstag entscheiden, ob er spielen kann“, verkündete Koch, doch dann fügte er an: „Die Chancen, dass er dabei ist, sind im Moment aber größer, als dass er nicht spielt. Die Situation hat sich verbessert.“

Bei den Baskets um Topscorer Dwayne Anderson und Ex-Drache Lamont McIntosh ist der Einsatz von John Little unsicher. Nach einer schweren Blinddarm-Operation kann er möglicherweise nach zwei Monaten sein Comeback feiern. Nicht dabei sind Ben Jacobsen (Schulter-OP) und Maximilian Kleber (Knie).

Die personellen Probleme ziehen sich beim letztjährigen Halbfinalisten der Play-offs wie ein roter Faden durch die Saison. Mit neun Siegen und elf Niederlagen steht das Team derzeit auf Platz elf der Tabelle. Bei der herben 58:74-Niederlage gegen Bonn am letzten Wochenende gab es in der s.Oliver-Arena erstmals Pfiffe. „Wir werden gegen Quakenbrück sicher eine deutlich bessere Leistung zeigen“, versicherte Baskets-Trainer Marcel Schröder, dessen Mannschaft ein wenig wie eine Wundertüte daherkommt. Von neun Heimspielen wurden bisher nur drei gewonnen – zwei davon aber immerhin gegen Alba Berlin und den FC Bayern.