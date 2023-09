Was ist neu? Worauf dürfen sich Fans freuen? BBL-Pokal: Wie Krögers Artland Dragons vor dem Bamberg-Duell schuften Von Jacob Alschner | 20.09.2023, 18:00 Uhr Gemeinsam in Richtung Top-Spiel im Pokal: die Artland Dragons um Geschäftsführer Marius Kröger (links, unten). Foto: Rolf Kamper up-down up-down

Am Sonntag hat das Warten ein Ende. Die Artland Dragons läuten mit dem BBL-Pokal-Duell gegen die Baskets Bamberg die neue Basketballsaison ein. Vorher steht viel Arbeit an für Marius Kröger und sein Team. Der Dragons-Geschäftsführer erklärt, wie die Vorbereitung läuft - und worauf sich Fans schon am Sonntag freuen dürfen.