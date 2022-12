Diesmal auch offensiv sehr aktiv: Joanic Grüttner Bacoul (am Ball) erzielte 14 Punkte für die Artland Dragons in Düsseldorf. Foto: imago/Norbert Schulz up-down up-down Später Erfolg mit neuen Protagonisten Bacak und Grüttner Bacoul führen Dragons zum Sieg in Düsseldorf Von Malte Schlaack | 11.12.2022, 14:56 Uhr

Die Artland Dragons siegen in der Schlussphase in Düsseldorf – weil zwei Akteure in den Vordergrund rücken und die Verletzung von Will Christmas kompensieren.