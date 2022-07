Nach dem dritten Viertel hatten die Quakenbrücker noch mit 54:47 geführt und nach der Auftaktniederlage gegen VEF Riga den ersten Sieg in Griffweite. Doch sie ließen Lyubertsy immer wieder leichte Körbe erzielen nach Tempospiel bzw. bei zweiten Versuchen. Nach einem Zwischenspurt der Russen retteten sich die Dragons in letzter Minute in die Verlängerung. Dabei erlebte Demond Mallet sein Debüt im Team des Bundesligisten nach seiner überstandenen Brustmuskel-Verletzung mit Operation und Reha und war auf Anhieb erfolgreichster Werfer zusammen mit Petar Popovic (jeweils 19 Punkte). Entscheidend war die schwache Ausbeute von der Drei-Punkte-Linie mit nur 31 Prozent. In einer Woche geht es daheim in Quakenbrück gegen das französische Team aus Le Mans als vierten Klub dieser Gruppe, aus der nach Hin- und Rückspielen zwei Teams in die nächste Gruppenphase einziehen.